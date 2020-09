Hakimi-Inter e il tweet cancellato. Godin al Cagliari libera la maglia?

L’Inter ieri ha ufficializzato – solo momentaneamente – il “nuovo” numero di maglia di Achraf Hakimi (vedi articolo). Tweet subito dopo cancellato (vedi articolo). Cosa si nasconde dietro questa mossa da parte del club? Il possibile trasferimento di Diego Godin al Cagliari potrebbe spiegare tutto.

CAMBIO NUMERO – Achraf Hakimi ha scelto il numero di maglia! Anzi no: tweet cancellato. L’Inter nella giornata di ieri ha comunicato attraverso i social il nuovo numero di maglia scelto dal calciatore marocchino, ma subito dopo ha rimosso il post. Cosa si nasconde dietro il tweet cancellato dall’Inter? Come già ribadito il giocatore al Borussia Dortmund indossava la maglia numero 5, occupata da Roberto Gagliardini all’Inter. Con la maglia del Marocco invece indossa la maglia numero 2, attualmente occupata da Diego Godin. Proprio il difensore uruguaiano sembrerebbe essere a un passo dall’addio per trasferirsi al Cagliari. Possibile dunque che l’imminente trasferimento di Diego Godin al Cagliari avrebbe fatto cambiare idea al giocatore? Sarebbe l’unica spiegazione possibile. Intanto domani l’Inter scenderà in campo alle 17:00 in amichevole contro il Lugano, ma con quale maglia scenderà in campo Hakimi? Possibile che, se l’affare Godin non dovesse concretizzarsi nelle prossime ventiquattro ore, l’ex Borussia Dormtund potrebbe indossare momentaneamente la maglia numero 55.