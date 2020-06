Hakimi-Inter, ci siamo! Nuovo incontro con il Real Madrid: i dettagli – Sky

Achraf Hakimi è molto vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno, di proprietà del Real Madrid, dovrebbe approdare alla corte di Antonio Conte. Da “Sky Sport 24” arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

INCONTRO – Achraf Hakimi è molto vicino all’Inter. La trattativa tra i nerazzurri ed il Real Madrid è in stato molto avanzato. Nella giornata di oggi, secondo quanto riferisce “Sky Sport”, è previsto un nuovo incontro tra i nerazzurri e la squadra spagnola: l’obiettivo è definire tutti i dettagli legati ai bonus e le modalità di pagamento. I termini dell’accordo sono già definiti: i nerazzurri verseranno nelle casse del Real Madrid 40 milioni di euro più 5 di bonus. Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da 5 milioni più bonus. Hakimi ha scelto l’Inter perché la ritiene la tappa perfetta per il prosieguo della sua carriera.