Hakimi-Inter, calciatore atteso domani a Milano per visite e firma – Sky

Condividi questo articolo

Hakimi è molto vicino a diventare un calciatore dell’Inter. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” infatti il calciatore, attualmente si trova a Madrid per sistemare le ultime cose. Nella giornata di domani è atteso a Milano per sostenere le visite mediche ed apporre la firma sui contratti

IN ARRIVO – Hakimi è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il calciatore si trova a Madrid e, nella giornata di domani, dovrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto. Le ultime da Matteo Barzaghi: «Novità che riguardano Hakimi che tra poco diventerà un calciatore dell’Inter. Oggi si trova a Madrid per sistemare le ultime cose, domani si recherà a Milano per sostenere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto. È importante chiudere entro il 30 giugno, soprattutto per il Real Madrid. Premiato il lavoro di Ausilio che ha lavorato per mesi per superare la concorrenza di molti grandi club europei».