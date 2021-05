Hakimi, indizio di mercato? Il PSG non riscatterà Florenzi dalla Roma

Come già uscito nella giornata di ieri, Achraf Hakimi è un elemento richiestissimo sul mercato. L’esterno destro dell’Inter sembrerebbe essere uno dei possibili sacrificabili sul mercato, con il PSG pronto a puntare su di lui. Un indizio arriva da Florenzi.

NIENTE RISCATTO – Il PSG ha già informato la Roma: Alessandro Florenzi non sarà riscattato. A confermarlo è l’inviato di “Sky Sport” Paolo Assogna, che ha rivelato come i parigini non investiranno i 9 milioni richiesti per il terzino giallorosso, che tornerà così alla base alla fine del prestito. Un possibile indizio di mercato anche in casa Inter. Il club francese, infatti, starebbe seriamente puntando ad Achraf Hakimi e la scelta di non riscattare Florenzi potrebbe essere letta proprio in questo senso. Il marocchino è uno dei possibili sacrificabili nella rosa nerazzurra, anche se ancora non esiste alcuna trattativa ufficiale.