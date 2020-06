Hakimi ha voluto l’Inter: niente recompra per il Real Madrid? – SM

Condividi questo articolo

Hakimi sarà con ogni probabilità il primo dei colpi di mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno praticamente chiuso per l’esterno marocchino che ha scelto il progetto con Antonio Conte. Marotta e Ausilio sono riusciti a non inserire nessun diritto di recompra per il Real Madrid

L’arrivo di Achraf Akimi a Milano per le visite mediche con l’Inter dovrebbe essere ormai questione di giorni. I nerazzurri hanno chiuso un’operazione da 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus condotta in grande segreto che metterà a disposizione di Conte uno dei migliori esterni visti nel calcio europeo in questi anni. Secondo “Sport Mediaset” l’Inter è stata una scelta del giocatore in quanto ritenuta la squadra ideale per proseguire la sua carriera sotto la guida di Antonio Conte. Marotta e Ausilio inoltre sarebbero riusciti a escludere ogni diritto di “recompra” per il Real Madrid, club proprietario di Hakimi che ha giocato le ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund.