Hakimi ha lasciato il CONI, visite finite: annuncio Inter non immediato

Hakimi ha appena lasciato il CONI. L’esterno destro ha terminato le visite mediche con l’Inter, ma l’annuncio ufficiale della società nerazzurra non è previsto a breve. Attesa per gli ultimi passaggi

VISITE FINITE, ANNUNCIO NON IMMEDIATO – Achraf Hakimi ha lasciato la struttura del CONI dove ha sostenuto la seconda parte di visite mediche per l’Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, l’annuncio ufficiale dell’acquisto dell’esterno destro marocchino non è atteso a stretto giro di posta. Ora si attende il prossimo e ultimo step, quello del passaggio in sede per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Dopodiché sarà tempo di annunci e prime parole da giocatore interista.