Hakimi e il giallo del numero di maglia: l'Inter cambia?

Achraf Hakimi Inter

È giallo sul numero di maglia di Achraf Hakimi: dopo l’annuncio social della scelta da parte dell’esterno, il messaggio sparisce da tutti i profili ufficiali dell’Inter.



GIALLO – Cala un velo di mistero sulla scelta dell’Inter di togliere il post sul numero di maglia di Achraf Hakimi. Dopo il messaggio pubblicato stamani per annunciare il numero di maglia scelto dal neo acquisto, il club nerazzurro ha cancellato tutto. Da segnalare come sotto il post in questione, alcuni tifosi non avevano gradito il numero 55 scelto. Infatti era stato letto come una mancata volontà da parte di Roberto Gagliardini di lasciare il suo numero 5 al calciatore marocchino che precedente aveva indossato. Tuttavia non dovrebbe essere questa la motivazione che ha spinto l’Inter a togliere il messaggio. Da ricordare che, ancora per qualche giorno, sarà possibile cambiare il numero in base a sviluppi di mercato. Sta di fatto che nemmeno sul sito della squadra compare ancora alcun numero legato all’ex Real Madrid. Si attendono quindi sviluppi sulla vicenda Hakimi.