Hakimi, gesto durante Inter-Udinese: indicazione chiara per il suo futuro?

Achraf Hakimi ha fatto un gesto verso la telecamera all’58’ di Inter-Udinese che sembra un chiaro segno sulle sue intenzioni per il suo futuro.

FUTURO – Achraf Hakimi sembra aver intenzione di restare anche la prossima stagione in maglia nerazzurra. Questo si evince dal gesto compiuto dall’esterno marocchino in direzione della telecamera al 58′ di Inter-Udinese. Il giocatore ha indicato lo stemma dell’Inter e poi indirizzato il dito verso il basso, come a voler dire che vuole restare qui.