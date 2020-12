Hakimi fuori per infortunio in Cagliari-Inter: il motivo...

Hakimi fuori per infortunio in Cagliari-Inter: il motivo del cambio

Hakimi Inter

Hakimi è uscito all’83’ di Cagliari-Inter per infortunio. Il laterale marocchino, subentrato a Perisic dopo l’intervallo, ha avuto un problema fisico.

CAMBIO – Achraf Hakimi sostituito all’83’ di Cagliari-Inter. Il marocchino ha accusato un problema alla caviglia destra, è stato medicato a bordocampo mentre l’Inter realizzava il gol dell’1-2. Condizioni da valutare nei prossimi giorni, mercoledì c’è il Napoli. È apparso piuttosto dolorante. Incredibile, però, come Danilo D’Ambrosio appena entrato al suo posto abbia segnato sul primo pallone toccato. Nel corso del post partita aggiornamenti dalla Sardegna Arena sulle condizioni di Hakimi, per il quale si spera che l’infortunio non sia grave.