Hakimi proverà ad alzare la richiesta per Achraf Hakimi fino al massimo possibile. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, in corsa ci sarebbero PSG, Bayern Monaco e anche Chelsea.

PLUSVALENZA – L’Inter proverà a chiedere fino all’ultimo euro per Achraf Hakimi. L’ultima offerta del Paris Saint-Germain arriva a 70 milioni complessivi. La società nerazzurra ha prontamente alzato la posta a 80, mandando un messaggio non solo al club francese, ma anche a Bayern Monaco e Chelsea, squadre che hanno mostrato più interesse per l’esterno marocchino. Il calciatore è destinato a lasciare Milano, e come riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, l’ulteriore indizio sarebbe arrivato dalla disdetta della sua casa a Milano. L’Inter dal canto suo comunque non ha fretta, la necessità è quella di mettere a segno una plusvalenza entro la chiusura dell’esercizio, cioè 30 giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.