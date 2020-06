Hakimi all’Humanitas per le visite mediche, poi CONI e firma con l’Inter

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi dopo essere arrivato a Milano (vedi articolo) e aver salutato i suoi ex tifosi del Borussia Dortmund con una lettera pubblicata nei social (vedi articolo). È arrivato da poco alla clinica Humanitas di Milano per svolgere la prima parte delle visite mediche.

VISITE E FIRMA – Achraf Hakimi è arrivato in questi minuti all’Humanitas di Milano per svolgere la prima parte delle visite mediche, dopo di che il calciatore si sposterà al CONI per l’idoneità sportiva e successivamente la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi anni.