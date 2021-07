Hagmayr (Ag. Lazaro): «Mercato? Interessi, ma vuole restare all’Inter»

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha avuto oggi un incontro con la dirigenza dell’Inter. L’agente ha confermato ai cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra che la volontà del centrocampista austriaco è restare all’Inter.

VUOLE RESTARE – Hagmayr annuncia che la volontà di Valentino Lazaro, tornato dal prestito al Borussia Mönchengladbach, è restare all’Inter: «Valentino sta bene dopo la sua positività al Covid, adesso è negativo ed è di nuovo in gruppo. Abbiamo incontrato l’Inter e abbiamo detto che vuole restare a Milano. Di mercato non parlo, ci sono alcune squadre interessate, ma la sua decisione è restare a Milano. Ci saranno altri incontri con l’Inter? Noi ne facciamo sempre, sono necessari per valutare la situazione del ragazzo».