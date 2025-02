IN – Gustavo Sà-Inter, obiettivo di mercato? C’è una certezza!

Gustavo Sà è uno degli ultimi nomi che circola intorno all’Inter. Ecco quanto c’è di vero su questa nuova ipotesi di mercato, secondo quanto appurato.

INTERESSE – L’Inter sonda il mercato dei centrocampisti e ha messo nel mirino anche il portoghese, classe 2004, Gustavo Sà. Il ragazzo, al momento in forza nel Famalicao in prima divisione portoghese, è uno dei maggiori prospetti del calcio lusitano e il club di Viale della Liberazione lo ha messo nel proprio mirino grazie ad un lavoro di accurato scouting (vedi scheda giocatore). Il ventenne di Póvoa de Varzim, distretto a nord di Porto, è un centrocampista dotato di una buonissima qualità di base. È già nel giro della Nazionale del Portogallo under 19, con cui nel 2023 ha anche perso la finale degli Europei. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter dell’Inter c’è ma non è il solo. In Italia diversi club hanno chiesto informazioni.

Gustavo Sà-Inter, ma non solo: diversi club italiani sul giocatore

TANTI CLUB – Non solo l’Inter, ma sono diversi i club in Italia ad aver sondato Gustavo Sà. Il ragazzo, che va in scadenza a giugno 2029, ha una valutazione vicina ai dieci milioni di euro. Si tratta di una cifra sicuramente non insormontabile e, considerando anche i parametri dettati da Oaktree, non è da escludere in estate un possibile abboccamento dell’Inter. Ad oggi, comunque, non c’è nulla di concreto. E lo stesso vale anche per gli club di Serie A. Diversi sondaggi, in vista di un possibile scatto in estate.