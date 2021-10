Guarino: «Partita non giocata alla nostra altezza. Testa alla Sampdoria»

Rita Guarino, coach dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il KO per 0-2 sul campo del Pomigliano (vedi articolo), gara della quinta giornata di Serie A femminile

PARTITA − Così la Guarino dopo il KO di Pomigliano: «Questa è stata una partita non giocata alla nostra altezza, perché abbiamo commesso diversi errori che ci hanno penalizzato nell’arco dei 90 minuti: mi riferisco alle occasioni che abbiamo avuto e che non siamo stati in grado di sfruttare nel primo tempo. Pur non giocando a ritmi altissimi nella prima frazione ci eravamo fatte avanti in più di un’occasione, poi abbiamo subito qualche loro ripartenza e ci siamo un po’ troppo spente nel secondo tempo. Merito del Pomigliano che ha effettuato la sua gara: le abbiamo subite senza alcuna reazione, quindi ci aspetterà una settimana in cui lavoreremo tantissimo sui nostri errori, cercando di non ripeterli».

SAMPDORIA − Guarino pensa subito alla prossima gara: «La prossima settimana affronteremo la Sampdoria che è una squadra assolutamente nuova di giovani talentuose. Sarà una partita sulla carta difficile e impegnativa. Dovremo recuperare le energie spese oggi e spese in queste settimane che ci hanno visti coinvolti in un periodo piuttosto delicato con le tante assenze. Sarà una settimana in cui dovremo lavorare e analizzare tutte le cose che oggi non hanno funzionato».

Fonte: Inter.it