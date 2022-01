Guarino: «Inter, rammarico per il mancato 2-0 ma la strada è quella giusta»

Rita Guarino, coach dell’Inter Women, si è espresso ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio beffardo contro la Juventus ai quarti di finale d’andata di Coppa Italia (vedi report). Rammarico ma anche orgoglio per la prestazione messa in campo

STRADA − Guarino contenta dell’approccio delle sue ragazze: «Rimane il rammarico per non aver fatto il 2-0 quando si poteva fare, poi abbiamo preso un gol allo scadere. Rimane l’orgoglio per aver fatto una grandissima partita contro una grande squadra. Io chiedo sempre alle ragazze la prestazione, l’abnegazione e il crescere partita dopo partita. Questa è la strada che voglia venga intrapresa, bravissime oggi e sono orgoglioso di loro. Deve dare la consapevolezza che per fare questo tipo di partita serve fare questo lavoro, abnegazione e muoversi da squadra. Serve sempre giocare così».

CONCENTRAZIONE − Guarino richiama però al lavoro continuo: «Empoli? Non dovrà sbagliare non solo l’approccio alla partita ma anche quello alla settimana. Sarà una gara differente perché differenti sono le caratteristiche dell’avversario. Ma non dobbiamo perdere di vista la nostra forza e il nostro percorso».