Gravina: “Serie A a ottobre? Dobbiamo incastrare le date. Play-off…”

Gravina, presidente della FIGC, non esclude che la Serie A 2020-2021 parta addirittura a ottobre. Intervistato da Sky Sport in occasione della festa promozione del Benevento, ha parlato dell’ipotesi play-off (vedi articolo) e delle date del prossimo campionato.

IPOTESI PERCORRIBILI – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla della prossima stagione di Serie A. L’idea dei play-off è una possibilità che continua a non escludere a priori: «A me piacerebbe, anche se non sono molto convinto del tema della discontinuità. Una squadra forte è forte durante il campionato e anche con un format diverso. Noi dobbiamo lavorare non per la discontinuità, ma per elevare la qualità del nostro brand e del nostro prodotto. Dobbiamo dare sempre maggiori risposte e grande attaccamento ai tifosi. Serie A 2020-2021 a partire da ottobre? Inutile dire che, quello che interessa in questo momento, è fare i conti con la realtà: la realtà ci dice che dobbiamo incastrare in modo perfetto le gare del campionato, le gare delle nazionali ma soprattutto le gare delle nostre squadre impegnate a livello internazionale. Ho detto già quando siamo partiti, con l’applicazione di questo protocollo, che sono preoccupato. Un tampone ogni tre giorni, in una stagione intera, io lo ritengo assolutamente inapplicabile».