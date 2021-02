Gravina: Â«Morte Bellugi un grande dolore per il calcio italianoÂ»

Gravina: «Morte Bellugi un grande dolore per il calcio italiano»

Gabriele Gravina

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affidato il suo dolore per la scomparsa di Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, spentosi oggi all’età di 71 anni

UN GRANDE DOLORE – Il presidente della FIGC affida a una nota il suo cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex giocatore dell’Inter, morto oggi all’età di 71 anni dopo un lungo periodo di malattia che lo aveva costretto all’amputazione delle gambe: «È un grande dolore per il calcio italiano. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza».