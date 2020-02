Gravina: “Inter-Sampdoria? Valutazioni della Lega Serie A. Juventus…”

Gravina ha da poco finito la conferenza stampa che ha seguito il Consiglio Federale (vedi articolo). Sull’emergenza Coronavirus il presidente della FIGC è stato intervistato da Rai Sport, dove si è soffermato su Inter-Sampdoria e sul big match della ventiseiesima giornata di Serie A con la Juventus.

IN ATTESA – Inter-Sampdoria si sarebbe dovuta giocare ieri alle ore 20.45, ma l’emergenza Coronavirus ha portato al rinvio. La data del recupero è incerta, anche per il presidente federale Gabriele Gravina: « Non c’è un’idea da parte mia, anche perché rientra nella piena autonomia organizzativa della Lega Serie A. So che stanno facendo una serie di valutazioni, noi ci atteniamo all’organizzazione dei campionati. Questa partita si va ad affiancare a una serie di eventi già programmati. Le altre partite saltate ieri? Lasciamo gestire alla Lega Serie A, che ha piena conoscenza di tutto il calendario e dell’organizzazione sia dei tempi sia delle compagini che devono incontrarsi. Non sappiamo quello che succederà domenica e a seguire, non conosciamo gli incroci con Champions League, Europa League e Coppa Italia. Gli eventi sono tanti, la Lega Serie A ha piena conoscenza del tema. Juventus-Inter a porte chiuse? Credo non ci siano alternative, credo che quello che arriva come DPCM è un’ordinanza alla quale tutti ci dobbiamo attenere».