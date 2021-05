Gravina: «Inter, complimenti per lo scudetto! Obiettivo ridurre i costi»

OBIETTIVI – Gabriele Gravina , numero uno della Figc , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, al termine del Consiglio Federale di oggi: «Anzitutto vorrei fare i complimenti all’ Inter per la vittoria del campionato. Abbiamo proposto un tavolo tecnico, che partirà a breve, per mettere in sicurezza il sistema calcio sulla politica di contenimento dei costi. Nel Consiglio Federale di oggi, è passato un principio fondamentale: quello del non superamento dei costi della stagione 20/21. Dobbiamo migliorare il controllo della politica dei costi, senza alterare la possibilità dei club di operare sul mercato. Le squadra dovranno però far fronte con risorse proprie. Lotito-Salernitana ? Abbiamo notificato una delibera al presidente Lotito. I famosi trenta giorni entro cui dovrà lasciare la presidenza partono da oggi, ma il limite massimo sarà tre giorni prima dell’iscrizione, e non saranno previste sanzioni».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: