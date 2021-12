Gravina: «Idea su un Super Greenpass a livello di gruppo e spogliatoio»

Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente da Dubai, dove oggi si svolgeranno i Globe Soccer Awards (vedi articolo). Il presidente della FIGC parla dei contagi da COVID-19 in risalita, svelando l’idea su cui sta ragionando la Federazione italiana

NUOVA IDEA – Gabriele Gravina dice a chiare lettere che nonostante i contagi da COVID-19 siano nuovamente in aumento, il calcio non si fermerà: «Il calcio non può fermarsi, è linfa vitale per almeno 12 settori diversi. Settori importanti per l’economia del nostro Paese. Dobbiamo stare più attenti, mi piacerebbe confrontarmi con i nostri scienziati in modo che possano eventualmente indicarci una strada per arrivare a condizioni ideali. Noi siamo molto attenti, il 98% dei nostri atleti sono vaccinati e stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare meglio l’idea di un Super Greenpass a livello di gruppo e spogliatoio, su questo stiamo ragionando. Salernitana? Ci deve essere speranza, una piazza così importante merita di continuare la sua strada ma lo deve fare con la dignità che appartiene alla città. Ce lo auguriamo che si possa trovare presto una soluzione, l’unica ancora di salvezza è una nuova proprietà».