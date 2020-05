Gravina: “FIGC al lavoro per ripresa campionato. Protocollo allenamenti…”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato all'”ANSA” dell’ok del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra (vedi articolo), aggiungendo anche che da ora si lavorerà per il protocollo di ripresa del campionato

VERSO LA RIPRESA – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per l’ok al protocollo sulla ripresa degli allenamenti di squadra. Lo ha rivelato all'”ANSA”, dove ha anche aggiunto che il prossimo passo su cui si sta già lavorando è il protocollo per quella che dovrebbe essere la ripresa del campionato di calcio: «La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. La commissione medica della FIGC è già al lavoro per il protocollo per il via al campionato. Ho espresso al Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, la mia soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato».