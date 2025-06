Gravina elogia: «Inter, percorso straordinario! Serie A non conta solo vincerla»

Dopo aver parlato della Nazionale Italiana di calcio e del futuro di Luciano Spalletti, Gabriele Gravina ospite al Festival della Serie A a Parma, si complimenta anche con l’Inter per la grande stagione.

GRANDE PERCORSO – Gabriele Gravina elogia il percorso fatto fin qui dall’Inter, non solo in campionato: «È chiaro che lo sport, e il calcio in particolare, valorizzi il senso della vittoria, che è parte integrante del concetto di sport. Però è chiaro che lo sport deve essere praticato, e la vittoria più bella è il percorso. Nello sport vince uno, sul podio ci sono tre posti: uno vince, ma non possiamo pensare che gli altri siano disadattati. Altrimenti creeremo un meccanismo scorretto. Il campionato di Serie A è stato massacrante, impegnativo sotto il profilo delle risorse fisiche e mentali: tutto o quasi si è deciso all’ultima giornata. Questo lo ha reso avvincente. Penalizzare chi ha fatto di tutto ed è arrivato secondo, o quinto, sarebbe ingiusto. L’Inter ha fatto un percorso straordinario».

Inter e altre squadre competitive in Serie A

ALTRI MERITI – Non solo l’Inter, Gravina si complimenta con tante altre squadre, oltre il Napoli campione d’Italia: «Come è stato straordinario il percorso della Lazio nella prima parte dell’Europa League: Baroni ha fatto un ottimo lavoro, credo che fosse tranquillamente all’altezza delle due squadre arrivate in finale. Non si può deturpare il campionato della Juventus, della Lazio, dell’Inter, del Napoli, del Lecce, come di tutte quelle che hanno raggiunto obiettivi straordinari. Il campionato non è fatto solo per chi deve vincere lo scudetto, ma di tanti interessi che bisogna saper declinare e mettere insieme: noi abbiamo il dovere di accompagnare l’entusiasmo. Quest’anno credo che la Serie A abbia tanti motivi per essere orgogliosa del suo campionato».