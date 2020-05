Gravina: “Danni irreparabili se non si torna a giocare. Ripartire…”

Condividi questo articolo

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni del magazine “Riparte l’Italia” volendo spiegare i motivi per i quali la federazione sta spingendo per la ripresa del campionato il prima possibile, pena danni irreparabili.

RIPARTENZA NECESSARIA – È chiaro Gravina: ripartire il prima possibile è fondamentale per la salvezza del calcio italiano. Il presidente della FIGC lo ha ribadito ulteriormente con queste parole per il magazine “Riparte l’Italia”: “Se non si riparte subito sarà un danno irreparabile per il calcio italiano, abbiamo già perso 500 milioni di euro. Bisogna difendere 100 mila lavoratori, 1,4 milioni di tesserati, 4,7 miliardi di fatturato. Il calcio in Italia rappresenta uno straordinario fattore sociale ed economico ed è un generatore di entusiasmo. La sua capillare penetrazione in Italia lo ha reso, nel corso del tempo, un elemento di coesione e di sviluppo, un moltiplicatore di passione e uno straordinario volano per l’economia, in grado di affascinare la quotidianità di milioni di italiani molto più di altri settori produttivi del Paese.