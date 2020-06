Gravina: “Algoritmo? Equo! Messaggio Coppa Italia. Prossimo passo…”

Intervistato ai microfoni de “IlMattino.it”, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato di temi legati alla ripresa della Serie A e della Coppa Italia

PLAYOFF – Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sulla ho ai playoff per concludere il campionato di Serie A. «Il nostro obiettivo è assegnare in campo i verdetti di questo campionato. Ho sempre sostenuto che cambiare format in corsa sarebbe stato necessario se non ci fossero state le condizioni per la ripartenza. Invece oggi siamo molto vicini a questo traguardo, è giusto che si giochino tutte le partite in programma».

ALGORITMO – Gravina sull’idea algoritmo in caso di nuovo stop della massima competizione di calcio in Italia. «È stato sollevato molto rumore senza nemmeno conoscere di cosa di tratta. Non vogliamo chiamarlo così? Chiamiamolo criterio per la definizione delle graduatorie ispirato al merito sportivo. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto, ad esempio, cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare, con club che magari ne hanno giocate di meno rispetto ad altri. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso».

PARTITE IN CHIARO – Gravina sull’ipotesi di trasmettere qualche gara in chiaro. «La Serie A ha raccolto l’invito del Ministro Spadafora, posizionando la Coppa Italia in testa a tutti gli avvenimenti per la ripartenza così da far riabbracciare il calcio all’Italia e viceversa. Il resto è un tema che risente doverosamente del rispetto dei contratti in essere con i broadcaster».

PORTE APERTE – Gravina sulla possibilità di rivedere i tifosi allo stadio questa estate. «Me lo auguro. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo».

COPPA ITALIA – Gravina sul disaccordo tra i club per le date della Coppa Italia. «Al di là della dialettica interna, molto accesa, anche la Serie A è convinta della necessità della ripartenza. L’assegnazione della Coppa Italia sarà uno straordinario messaggio di speranza, un inno allo sport, trasmesso in diretta mondiale. Rispettando tutte le misure di sicurezza assisterò alla finale».

Fonte: Pino Taormina – IlMattino.it