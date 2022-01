Gosens, un colpo da maestro: affare da 25 milioni in cinque rate. I dettagli – CdS

Gosens all’Inter un vero e proprio colpo da maestri per la dirigenza nerazzurra. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola svela ulteriori dettagli riguardo l’acquisto dell’esterno tedesco da parte del club nerazzurro.

I DETTAGLI – Gosens ha già cominciato a lavorare ad Appiano Gentile, he voglia di indossare la sua nuova maglia. Lo staff medico vuole tenerlo a freno per evitare nuovi problemi. L’Inter, difatti, non ha certo motivo di affrettare i tempi, anzi. Si tratta di un investimento in ottica futura che il club inizierà a pagare addirittura dal 2023. Affare da venticinque milioni complessivi di bonus (facilmente raggiungibili) e suddivisi addirittura in cinque rate, complice anche il prestito di ben diciotto mesi. L’ottimo rapporto tra le due società ha facilitato una formula di pagamento che ha nettamente aiutato l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport