Gosens: «Sogno Mondiale svanito per me, fa male! Flick? Posso capirlo»

Gosens non è stato convocato dalla Germania per i Mondiali in Qatar (vedi articolo). L’esterno dell’Inter, che si appresta a sfidare l’Atalanta sua ex squadra, ai microfoni di RP Online, non usa giri di parole per esprime la sua enorme amarezza

AMAREZZA – Robin Gosens non andrà ai Mondiali in Qatar con la Germania e lo stato d’animo non può che essere uno: «Come sto? Sono stato meglio». Non fa giri di parole il tedesco per esprimere le sue emozioni, questo però non significa che non riesca a comprendere le motivazioni del Commissario Tecnico: «Certo che posso capire le motivazioni di Hansi Flick. Tuttavia, ovviamente speravo di partecipare al Mondiale. Ero così vicino, il sogno di una vita è svanito per me, fa male. Conosco i ragazzi e sono amico di molti di loro. Ovviamente terrò le dita incrociate», ha concluso Gosens.

Fonte: rp-online.de