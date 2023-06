Gosens, prestazione non convincente a Torino. Il ruolo a Istanbul

Robin Gosens non ha convinto proprio nella partita vinta dall’Inter contro il Torino. Il giocatore tedesco ha toccato pochi palloni durante il match, ma il suo ruolo sarà fondamentale a Istanbul.

PRESTAZIONE – Poco, veramente poco è arrivato da Robin Gosens nella partita vinta di misura dall’Inter contro il Torino. Il tedesco ha giocato 74 minuti nell’ultima trasferta di campionato dei nerazzurri, chiudendo con zero occasioni da gol create, zero tiri, zero cross e un’ammonizione finale presa per un intervento su Stephane Singo. L’esterno ha sostituito Federico Dimarco rimasto a Milano per un piccolo problema fisico che però non sembra preoccupare in casa Inter. A Istanbul il ruolo di Gosens non sarà affatto da sottovalutare.

Gosens, protagonista in Turchia

RUOLO – Gosens è sempre stato importante in questa seconda parte di stagione con l’Inter. Nonostante la titolarità di Dimarco in Champions League e nelle coppe il tedesco ha avuto la sua continuità in campionato e la possibilità di mettersi in mostra. Come confessato da lui (vedi intervista), sta tornando ai suoi vecchi livelli anche se in alcune situazioni ancora non convince. A Istanbul il suo ruolo sarà fondamentale. Dimarco solitamente non regge i 90 minuti, questo varrà ancor di più con una squadra fisica e veloce come il Manchester City. L’esterno ex Atalanta è già sicuro di entrare a partita in corso nella finale del 10 giugno, avrà l’arduo compito di seguire a uomo Bernardo Silva o chi entri al suo posto. Il compito di offendere spetterà all’italiano suo compagno, quello di difendere invece a Gosens stesso.