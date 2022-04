Gosens non preoccupa l’Inter e punta già al ritorno! Una nel mirino – Sky

Gosens si pensava potesse partire titolare contro il Bologna mercoledì anche visto il momento di forma, ma la notizia negativa di oggi è l’affaticamento muscolare. Le condizioni del calciatore comunque non preoccupano l’Inter, e mette nel merino una partita.

PROBLEMA FISICO – La notizia negativa di oggi è l’affaticamento muscolare di Robin Gosens. Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore molto probabilmente non partirà per Bologna domani ma le sue condizioni non preoccupano e proverà anzi a recuperare per la trasferta di Udine domenica prossima. L’esterno tedesco stava crescendo nelle ultime partite e rappresenta un cambio importante per Simone Inzaghi.

Fonte: Sky Sport