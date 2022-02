Gosens: «Napoli-Inter fondamentale! Ruolo? Inzaghi come Gasperini…»

Robin Gosens ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, parlando della gara di oggi Napoli-Inter nonché della chiamata con Inzaghi sul suo ruolo in campo

NAPOLI E RUOLO − Gosens ha parlato della sfida col Napoli e della chiacchierata con Inzaghi: «Si sta aspettando una partita fondamentale per il campionato ma se riusciamo ad imporre il nostro gioco, sono sicuro che ritorneremo a Milano con il risultato in mano. Inzaghi? Con il mister ci siamo sentiti prima del trasferimento e mi ha raccontato come vede il mio ruolo a sinistra. Come Gasperini, gli esterni sono fondamentali per il suo modulo, mi ha assicurato che posso diventare un giocatore importante».