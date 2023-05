Gosens KO, ma Dimarco è on-fire. Non solo: l’Inter provi una carta!

Tegola Gosens, che dovrà stare fermo per qualche giorno a causa dell’infortunio alla spalla. Per fortuna dell’Inter Dimarco è di nuovo al top. Non solo: occhio ad un’altra carta

GIOIA SMORZATA − Pomeriggio col sorriso ieri per l’Inter, che contro la Lazio ha trovato la terza vittoria consecutiva, la seconda in campionato. Gioia, però, leggermente smorzata dall’infortunio di Robin Gosens. Il laterale tedesco, realizzando il gol del momentaneo 2-1, si è anche lussato la spalla. Per lui niente primo round col Milan nell’Euroderby di Champions League (vedi articolo). Una brutta notizia per questo complicato ma intrigante finale di stagione. Federico Dimarco è chiamato agli straordinari. Gosens ne avrà almeno per una decina di giorni. La fortuna dell’Inter si chiama appunto Dimarco, nuovamente ritornato a girare a pieno regime proprio come durante la prima parte di stagione. Dopo un febbraio-marzo piuttosto appannato, il mancino nerazzurro ha ripreso la sua marcia. Nelle ultime quattro partite, ha siglato un assist al bacio per Lautaro Martinez contro il Benfica e il gol decisivo contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia. Insomma, Inzaghi può dormire sonni tranquilli.

Inter, Bellanova un’altra soluzione!

ALTERNATIVA − Dimash ma non solo. A dir la verità, per sopperire all’assenza di Gosens, qualche esperimento Inzaghi potrebbe anche provarlo. Tipo Raoul Bellanova a sinistra. Il ragazzo ex Cagliari ha bisogno di più fiducia e minutaggio. Sia contro la Fiorentina che poi con l’Empoli, ha fatto vedere buone cose. Da sottolineare appunto la prova contro la Viola, match in cui l’Inter uscì sconfitta per 0-1. In quel caso, Bellanova entrò a gara in corso al posto proprio di Gosens. Nonostante la fascia non di appartenenza, fu comunque autore di un buon impatto nel match sfiorando anche la rete del pareggio e mettendo in difficoltà la catena di destra toscana. Inzaghi ha bisogno di far ruotare i suoi giocatori per tenerli tutti freschi e sul pezzo. Bellanova a sinistra è una carta da non scartare.