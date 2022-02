Gosens: «Inter? Tutto veloce! Umano pensare al Newcastle, ma no»

La prima intervista di Gosens, dopo quella del suo annuncio ufficiale con l’Inter, arriva al magazine tedesco Kicker che sarà in edicola domani. In una breve anteprima l’esterno ex Atalanta parla dell’offerta del Newcastle United.

LA SCELTA – Robin Gosens conferma di aver rifiutato il Newcastle United a gennaio: «Ci ho pensato, ma non l’ho mai veramente considerato. Trovo molto umano poterci pensare a un’offerta del genere. Se puoi guadagnare molto di più per lo stesso lavoro in un luogo diverso trova qualcuno che dice “no, grazie”. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto provvedere a qualche generazione in più della mia famiglia con quei soldi. L’Inter? È successo tutto molto velocemente. Ero arrivato all’Atalanta per meno di un milione, ora il club ha ottenuto da me una cifra considerevole».

Fonte: kicker.de