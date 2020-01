Gosens: “Inter-Atalanta? Quanto corriamo! Partita attesissima, gran forma”

Gosens ha parlato del prossimo match tra Inter e Atalanta, sottolineando l’ottimo stato di forma delle due squadre. L’esterno è ospite in diretta a “Bergamo Tv” durante la trasmissione “Tutto Atalanta”. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO IL BIG MATCH – Robin Gosens si prepara alla sfida contro il club milanese: «Inter-Atalanta? Sarà una partita tra le due squadre che corrono di più in Serie A. Loro hanno una rosa fortissima, nonostante le squalifiche di Barella e Skriniar. Sono in gran forma fisica. E’ una partita attesissima! Puntate alla Coppa Italia (Inter possibile avversaria, ndr.)? Lo scorso anno siamo arrivati in finale: sappiamo cosa vuol dire giocarla. È la strada più corta per arrivare in Europa. Anche questa coppa è molto importante».