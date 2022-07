Gosens finalmente protagonista all’Inter! Suo il compito più complicato

Gosens dopo quattro mesi di rodaggio sarà il titolare della fascia sinistra dell’Inter. Sia Inzaghi che i tifosi nerazzurri sono curiosi di vederlo effettivamente all’opera

COME UN NUOVO ACQUISTO − Quella che si presenterà ai nastri di partenza ad Appiano Gentile sarà un’Inter diversa e con tante aspettative. Oltre ai nuovi arrivi/ritorni di Romelu Lukaku, Henrikh Mikhitaryan, Kristjan Asllani e André Onana, la curiosità permane anche su Robin Gosens. Giocatore che l’Inter e i tifosi nerazzurri hanno apprezzato, per forza di cose, decisamente poco. Arrivato a gennaio, ha dovuto convivere sia con i postumi del grave infortunio procuratosi all’Atalanta che con un Ivan Perisic in formato super. Nella nuova Inter, Gosens sarà protagonista. Il suo è uno dei compiti più complicati, ovvero quello di non far rimpiangere il croato partito per il Tottenham. In pratica è come se si trattasse di un vero e proprio acquisto visto anche il misero minutaggio avuto nei primi quattro mesi nerazzurri. 175 minuti complessivi per un totale di nove gare tra Serie A e Coppa Italia, nessuna dal primo minuto. Servirà il Gosens di Bergamo, quel motorino inesauribile capace di fare la differenza anche sotto porta.