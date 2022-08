Gosens fatica ma il problema non è fisico: Inter attenta e convinta – CdS

Gosens non riesce ancora a essere protagonista in maglia Inter nonostante sia a Milano da oltre sei mesi. L’esterno tedesco ex Atalanta finora è stato più fermo ai box che in campo. Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, non si può parlare di problema fisico ma di qualcosa di più serio che comunque è sotto controllo in casa nerazzurra

LENTO RECUPERO – I problemi dell’Inter sulle fasce dopo l’addio di Ivan Perisic non sono finiti. E a dimostrarlo è il futuro incerto di Denzel Dumfries (vedi aggiornamento). Anche per questo si valutano già nuovi profili sulla fascia destra, a partire da Wilfried Singo (vedi articolo). Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, Robin Gosens sta faticando a tornare ai suoi livelli. Quelli visti a Bergamo fino all’infortunio con successiva ricaduta. Ma cos’ha Gosens? Il problema che sta frenando l’esterno destro tedesco non è fisico, a quanto pare. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un problema esclusivamente psicologico (probabilmente legato alla paura di farsi nuovamente male, ndr). Lo staff nerazzurro sta aiutando molto Gosens in questo percorso di ripresa totale. E all’Inter tutti sono convinti di rivederlo al top della forma. L’attenzione dell’Inter sarà sicuramente di aiuto per il classe ’94 tedesco, già fermatosi precauzionalmente in questo pre-campionato proprio per un acciacco. Gosens ha bisogno di più tempo per imporsi sulla fascia sinistra con il suo nuovo numero 8. E l’Inter deve assolutamente avere la pazienza di aspettare il miglior Gosens, che deve (ri)convincersi delle sue enormi potenzialità.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti