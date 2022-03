Gosens, cinque mesi per rientrare due minuti per fare la differenza

Robin Gosens dopo cinque mesi di stop è tornato nel migliore dei modi e lo ha subito dimostrato in campo. Simone Inzaghi e il suo staff lo hanno aspettato evitando di anticipare inutilmente i tempi e questo li ha ripagati: il suo recupero in questo preciso momento sarà determinante per il resto della stagione.

SUBITO DECISIVO – Robin Gosens le corso di Inter-Salernitana ha trovato altri minuti nelle gambe dopo il debutto assoluto in maglia nerazzurra in Coppa Italia contro il Milan. L’esterno tedesco è entrato al sessantaduesimo minuto di gioco, al posto di Matteo Darmian, posizionandosi proprio sulla fascia sinistra. Già dopo un minuto e al primo pallone toccato, l’ex Atalanta si è reso protagonista con un assist vincente per Edin Dzeko (autore poi di una doppietta). Propositivo sulla fascia sinistra, Robin Gosens dopo cinque mesi di stop (infortunio in Champions League con la maglia dell’Atalanta), ha mostrato un’ottima condizione fisica cercando sempre il lancio lungo dei compagni, mettendo in mezzo diversi cross e giocando bene di sponda, soprattutto con Edin Dzeko. Inoltre, da segnalare anche ben due tiri in porta a rientrare con il destro.

RECUPERO FONDAMENTALE – Il suo ritorno in campo in questo preciso momento della stagione sarà determinante per Simone Inzaghi: giocando ogni tre giorni diversi giocatori hanno assoluto bisogno di riposare, come nel caso di Ivan Perisic (assente contro la Salernitana a causa di un affaticamento muscolare). Il tedesco ha grande voglia di rimettersi in gioco e lo ha dimostrato subito in campionato. Sarà a disposizione della squadra già martedì ad Anfield contro il Liverpool in UEFA Champions League, dove tra l’altro ha già segnato con la maglia dell’Atalanta. Anche contro gli inglesi Gosens sarà importante a partita in corso, mentre si candida per una maglia da titolare domenica prossima contro il Torino.