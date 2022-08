Gosens-Bayer Leverkusen solo in un caso! Jordi Alba? Risposta Inter − SI

Gosens e Jordi Alba sono i due nomi circolati nelle ultime ore tra uscite e entrate in casa Inter. Il tedesco è finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Sullo spagnolo, clamorose voci dalla Spagna

ESTERNI − Da Sportitalia mercato, Gianluigi Longari fa il punto su Gosens e sullo spagnolo. Nelle ultime ore è nata una clamorosa indiscrezione dalla Spagna (vedi articolo): «Su Robin Gosens non c’è stato alcun accordo tra i club perché i tedeschi non hanno ancora definito la cessione di Bakker, prerogativa per affondare su Gosens. L’Inter vuole l’obbligo di riscatto o il trasferimento a titolo definitivo, il Bayer Leverkusen offre solo il diritto. Jordi Alba? Dalla Spagna riportano di accordo tra Barcellona e Inter ma fonti nerazzurre non confermano tale voci».