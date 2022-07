Gosens, allarme infortunio rientrato? Inter ottimista! Rientro imminente

Robin Gosens è pronto a rientrare dopo il piccolo stop rimediato durante la gara tra Inter e Monaco a Ferrara. Sabato, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Lione per la quarta amichevole stagionale

RIENTRO − Gosens è atteso domani a rientrare in gruppo. Allarme rientrato dunque per il laterale dell’Inter che si era fermato durante la penultima amichevole precampionato contro il Monaco. L’ex Atalanta, infatti, non aveva preso parte alla trasferta di Lens. Gosens sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della quarta uscita stagionale contro il Lione al Dino Manuzzi di Cesena. Il tedesco dovrà subito rimettersi in careggiata viste le prime perplessità sorte in questo ritiro pre-campionato.