Gosens: «I 25 milioni spesi per me dall’Inter? Il business. In prestito ma…»

Robin Gosens, intervistato da Sky Sport De, ha parlato del suo trasferimento dall’Atalanta all’Inter. Il laterale tedesco, in procinto di rientrare (vedi articolo), giudica i soldi spesi dal club nerazzurro

MODALITÀ − Gosens sul trasferimento all’Inter: «So che sarò in prestito per sei mesi e poi questa opzione di acquisto avrà effetto. Questo è quello che conta per me, penso che si tratta di questo, di dividere il pagamento in modo che vada bene ad entrambi i club. Qui in Italia è prassi comune».

VALUTAZIONE − Sui soldi spesi dal club nerazzurro, così Gosens: «Sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi. Come Robin Gosens, non posso dire di valere 25 milioni di euro e che un’altra persona vale meno. È il business e in questo contesto ho un certo valore come giocatore. Sono un giocatore della nazionale e credo di aver mostrato prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, sono questi soldi che a quanto pare valgo».