Gosens rivela: «Bayer Leverkusen? Scambio onesto con Rolfes, l’Inter…»

Gosens ha parlato ai microfoni di Sport1 dal ritiro della nazionale tedesca. Il giocatore dell’Inter ha svelato un retroscena sul suo mancato trasferimento al Bayer Leverkusen in estate. La prima parte dell’intervista

SUPER CLUB − Gosens parla del trasferimento all’Inter: «Gioco per uno dei club più importanti al mondo, sono felice all’Inter. Il mio obiettivo è affermarmi in questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite di fila, è quello per cui sto lavorando. Devo anche prendere un ritmo in vista del Mondiale».

NON ERA IL MOMENTO − Gosens rivela il retroscena col Bayer Leverkusen: «Ho parlato con Simon Rolfes al telefono ed è stato uno scambio aperto e onesto. Gli ho detto che all’Inter non avevo finito il mio percorso e che volevo continuare. Mi sento molto a mio agio all’Inter in questo momento e di certo nessuno è contro di me. Sono pienamente motivato e attendo con impazienza i compiti. Ma sono soddisfatto solo quando sono in campo, me lo aspetto da me stesso».

CERCHIO − Gosens vorrebbe chiudere la carriera in Bundesliga: «Ho questa grande volontà di farlo accadere. Credo che in quanto giocatore tedesco che gioca in nazionale e ha esperienza all’estero, in futuro potrò interessare ancora a molti club della Bundesliga. Ho sempre seguito la Bundesliga sin da quando ero piccolo ed è l’unico campionato che seguo costantemente qui dall’Italia. Naturalmente, non c’è alcuna garanzia che accadrà, ma vorrei assolutamente che accadesse».

SOGNO − Gosens non nasconde la sua fede per lo Schalke 04 «Se il sogno della Bundesliga si avvererà di nuovo in futuro, lo Schalke sarebbe sicuramente la squadra ideale. Il mio padrino mi portò per la prima volta al Parkstadion, lo Schalke è sempre stato il mio club. Quasi tutti nel mio paese sono per lo Schalke. Se mai giocassi lì, si chiuderebbe il cerchio».