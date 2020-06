Godin spegne le voci di mercato: “All’Inter come a casa, resto a Milano!”

Diego Godin, esperto difensore dell’Inter, spegne le voci di mercato riguardo il suo futuro e giura amore all’Inter senza troppi giri di parole. Di seguito le sue parole rese al “Corriere dello Sport” e il quotidiano spagnolo AS.

ANCORA INTER – Diego Godin manda un messaggio di amore all’Inter e giura fedeltà, spegnendo totalmente tutte le voci di mercato che lo davano lontano da Milano già da questa stagione: «La verità è che queste notizie sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene sia nel club sia con i tifosi. Sento la fiducia della società e qui sono come a casa. Non mi e mai passato per la mente di lasciare l’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto e lo spogliatoio è spettacolare. La mia intenzione è rispettare il contratto e godermi questa meravigliosa avventura in Italia e con la maglia nerazzurra. Venire qui è stata una mia scelta e l’ho fatto con l’intenzione di aiutare questo club a conquistare nuovi titolare, a vincere quanto più possibile. Mi risulta che anche la società sia felice di me. E questo mi riempe d’orgoglio. Non è vero che voglio andarmene: non ho mai parlato con nessuno di questa ipotesi, perché resterò qui e farò tutto quello che è necessario per aiutare la squadra. Se i dirigenti saranno contenti del mio rendimento, la mia esperienza all’Inter potrà proseguire».

