Godin: “Inter, continueremo a migliorare. Spero che i tifosi siano orgogliosi”

Condividi questo articolo

Diego Godin, difensore dell’Inter, autore del gol del momentaneo 2 a 2 nella finale persa dai nerazzurri contro il Siviglia ha commentato quanto successo ieri e durante la stagione

Diego Godin ha parlato attraverso il suo account Twitter: «Una stagione calcistica intensa e diversa finisce per tutto quello che è successo nel mondo, mentre noi continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe piaciuto vincere e poter dare gioia ai nostri tifosi, ma non è stato così! Spero solo che si sentano orgogliosi del lavoro e dell’impegno che abbiamo messo in campo, ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa lungo la strada. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi che merita la storia di questa società. Adesso è il momento di riposarsi e ricaricarsi per tornare con più entusiasmo ed entusiasmo!!! Forza Inter».