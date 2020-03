Godin e Vecino in partenza: Coronavirus, ciao Italia. Allenamenti a casa

Condividi questo articolo

Godin e Vecino dovrebbero presto lasciare l’Italia, a causa del Coronavirus. Secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, infatti, i due calciatori sarebbero diretti in Uruguay, dopo la fine dell’isolamento domiciliare dovuto alla positività di Rugani al Coronavirus. Ecco le ultime novità

PRIMI SPOSTAMENTI – Finito il periodo di quarantena seguito a Juventus-Inter, diversi calciatori stranieri potrebbero lasciare l’Italia. Vi abbiamo riferito in giornata (qui l’articolo) delle necessità di Marcelo Brozovic, ma attenzione anche ad altri tesserati. In particolare, secondo gli ultimi rumors, Vecino e Godin avrebbero deciso di tornare in Uruguay, dove l’emergenza Covid-19 non è ancora drammatica. Un modo per rasserenare gli animi e le proprie famiglie. In ogni caso, tutti i calciatori dell’Inter proseguiranno gli allenamenti da casa.