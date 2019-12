Godin, avventura Inter già al termine? Futuro da scrivere – GdS

Condividi questo articolo

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, potrebbe già essere al capolinea l’avventura di Diego Godin all’Inter. Il difensore uruguaiano ha fin qui deluso le aspettative: il mancato adattamento alla difesa a tre e la crescita di Alessandro Bastoni potrebbero dunque portare al suo addio già a gennaio.

VOGLIA DI PARTIRE – Cosa succede a Diego Godin? L’uruguaiano, arrivato per portare leadership, carisma ed esperienza internazionale all’Inter, sembra essere solo un lontano parente di quello ammirato per anni all’Atletico Madrid. Dopo sei mesi con più bassi che alti (diversi gol presi in questa stagione portano anche la sua firma), dalla Spagna arrivano insistenti le voci di un suo possibile addio alla squadra nerazzurra dopo soli sei mesi dal suo arrivo. L’entourage del giocatore smentisce, ma la situazione non sembra di certo essere delle più rosee.

ADATTAMENTO DIFFICOLTOSO – Godin, infatti, nelle ultime partite (ma non solo) ha iniziato dalla panchina. Antonio Conte ha preferito infatti mandare in campo Alessandro Bastoni, che sta guadagnando sempre più minuti e fiducia. La difficoltà dell’uruguaiano è quella di adattarsi alla difesa a tre e al credo calcistico dell’allenatore. Il suo futuro a Milano resta ancora tutto da scrivere, ma l’Inter si è già attivata per cautelarsi in caso di una sua partenza (vedi articolo).