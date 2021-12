Globe Soccer Awards, oggi la premiazione: un dirigente dell’Inter in lizza

Oggi a Dubai andrà in scena la premiazione dei Globe Soccer Awards, arrivati alla dodicesima edizione. Fra le varie categorie c’è anche quella che riguarda un dirigente dell’Inter.

PREMIO IN ARRIVO? – All’Armani Hotel del Burj Khalifa di Dubai oggi giornata di gala, con la consegna dei Globe Soccer Awards per il 2021. Si tratta della dodicesima edizione dell’evento che riunisce i migliori protagonisti dell’ultimo anno solare di calcio mondiale. La cerimonia prenderà il via alle ore 15.30 e, fra le varie categorie, ce n’è una che riguarda anche l’Inter. Piero Ausilio è in lizza come miglior direttore sportivo del 2021, assieme a Txiki Begiristain, Luis Campos, Roberto Olabe e Marc Overmars. Per quanto riguarda il miglior calciatore maschile dell’anno, il principale premio dei Globe Soccer Awards, i candidati sono Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG, prima Barcellona), Cristiano Ronaldo (Manchester United, prima Juventus) e Mohamed Salah (Liverpool). Nel 2020 fu Lewandowski ad aggiudicarselo. Tanti i protagonisti dell’Italia che ha vinto gli Europei, con gli Azzurri in corsa come miglior nazionale.