Globe Soccer Awards 2024, Inter presente in ben sei categorie!

Globe Soccer Awards 2024 che si terrà domani a Dubai. Inter candidata a ben sei statuette. Tutti i possibili riconoscimenti.

IN LIZZA – Domani i Globe Soccer Awards 2024. La lista dei candidati per il Miglior Giocatore Maschile è stata finalmente rivelata. Tra i nomi di spicco Jude Bellingham ed Erling Haaland, due giovani talenti che hanno già lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico internazionale. La competizione sarà serrata, con veterani del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che cercheranno di aggiungere un altro trofeo alla loro collezione. Questi premi, giunti alla loro quindicesima edizione, continuano a celebrare l’eccellenza nel calcio, riconoscendo sia le stelle affermate che i talenti emergenti. In lista per il premio di miglior giocatore anche Lautaro Martinez dell’Inter. Gli altri candidati sono: Harry Kane, Toni Kroos, Robert Lewandowski, Ademola Lookman, Kylian Mbappe, Cole Palmer, Rodri, Mohamed Salah, Vinicius e Lamine Yamal.

Globe Soccer Awards 2024: Inter candidata anche per altri premi

ALTRI PREMI – Al Globe Soccer Awards ci saranno anche altri premi che riguarderanno: miglior giocatrice femminile dell’anno, miglior club maschile, miglior club femminile, miglior allenatore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior giocatore emergente, miglior agente, miglior direttore sportivo più altri due premi legati al calcio medio-orientale. L’Inter, a tal proposito, figura tra i club in lizza per il premio di miglior squadra maschile dell’anno, mentre Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Piero Ausilio rispettivamente candidati per allenatore dell’anno, centrocampista dell’anno, attaccante dell’anno e direttore sportivo dell’anno.