Gli YouTuber di calcio più seguiti in Italia: ecco chi sono e cosa fanno

YouTube e calcio sono due mondi sempre più vicini. E ciò è possibile soprattutto grazie all’attività di numerosi creators di talento, che hanno fatto della loro passione un lavoro. Ecco cosa significa essere uno YouTuber e chi sono quelli più seguiti in Italia sul tema calcio

YOUTUBER DI CALCIO – YouTube è una piattaforma dove ogni giorno milioni di italiani cercano divertimento, intrattenimento e informazione. Alcuni utenti del sito si impegnano regolarmente per fornire al pubblico contenuti aggiornati e interessanti. Ciò avviene per qualunque nicchia di interesse, dalla cucina al gaming, passando per l’arte, le notizie, l’attualità e ovviamente il calcio. Farsi strada nell’algoritmo di YouTube è difficile, per questo i creators emergenti scelgono spesso di comprare iscritti YouTube per accelerare le cose. Tuttavia, esistono dei canali che sono riusciti a farsi strada sul sito fino a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati. I proprietari di tali canali sono perlopiù giovani uomini, amanti del calcio, che tendono a conoscersi tra loro proprio grazie alla passione per lo sport. Molti di essi, inoltre, sono ben noti anche su altri social network (soprattutto Instagram).

Fius Gamer, un progetto azzurro Napoli

FIUS GAMER – Il canale YouTube Fius Gamer, aperto nel 2015, ha superato 1.2 milioni di iscritti, perlopiù amanti del gaming e del Napoli. La maggior parte dei contenuti verte sul calcio e sul Napoli, ma è possibile ritrovare anche altri contenuti (vlog, shorts) dedicati ai momenti di vita privata del proprietario del canale. Fius Gamer è il nome d’arte di Andrea Fusco, divenuto famoso sul web grazie alle sue partite del titolo FIFA. Spesso, Fusco ha ospitato sul suo canale YouTube anche il fratello Mirko e il cugino Antonio, tutti tifosi del Napoli come lui (e come la sua community). Nel corso del 2022, Fius Gamer ha collaborato direttamente con il Napoli, presentando i giocatori prima della partita e intervistandoli. Su Instagram, dove pubblica perlopiù selfie allo stadio, è seguito da oltre 340.000 persone.

Simone Filippone, tra i pionieri del calcio di YouTube Italia

SICKWOLF – Simone Filippone, in arte Sickwolf, ha aperto il suo canale YouTube nel 2011 e da allora è cresciuto fino a ottenere oltre 470.000 iscritti. Il suo canale presenta video più lunghi (intorno ai 10-15 minuti) alternati a parecchi shorts. La maggior parte dei contenuti tratta sia di squadre nostrane sia internazionali, assecondando le stagioni calcistiche. Oltre al canale principale, Filippone possiede anche un secondo canale chiamato Simone Sickwolf, sempre a tema calcistico e seguito da circa 60.000 persone. Tuttavia, il numero medio di visualizzazioni è nettamente più basso. Filippone è noto inoltre per i suoi gameplay dedicati a FIFA, videogioco al quale ha dedicato per intero il canale Sickwolf 2.0, con oltre 125.000 iscritti. Ogni video gameplay viene visualizzato in media circa 10-30.000 volte. Il creator è famoso anche su Instagram, dove posta selfie scattati allo stadio oppure frammenti della sua quotidianità. Il profilo vanta oltre 100.000 iscritti.

Salvatore Maralli, lo juventino detto T4TiNo23

T4TINO23 – Il canale di Salvatore Maralli, aperto nel 2013, ha superato i 540.000 iscritti ed è diventato un punto di riferimento per gli amanti del calcio italiani (in particolare gli juventini). Molti dei video di T4TiNo23, infatti, vengono girati direttamente dalle tribune dello stadio, per commentare in tempo reale le performance dei giocatori. Maralli ha avuto occasione per collaborare anche con il canale Fius Gamer, con cui condivide la passione per il calcio. Alcuni video vengono poi riproposti sotto forma di reels su Instagram, dove è seguito da oltre 240.000 iscritti.

Luca Mastrangelo, da tifoso dell’Inter a creator

INTER YOUTUBER – Luca Mastrangelo è un creator specializzato in video dedicati alle squadre di calcio italiane (soprattutto all’Inter) e alle notizie sui giocatori più famosi. Il suo format più utilizzato è il vlog, della durata massima di circa dieci minuti. La sua squadra del cuore è l’Inter e il suo canale conta quasi 200.000 iscritti, ma Mastrangelo è attivo anche su altre piattaforme, in particolare Facebook (con 189.000 iscritti) e Instagram (190.000 iscritti). Si tratta di uno degli youtuber più famosi, in particolare per i tifosi interisti ma non solo.

Alfredo Brindisino, tra i più noti milanisti

TOTAL FRED – Alfredo Brindisino, in arte TotAl Fred, ha un canale YouTube con oltre 180.000 iscritti, sul quale pubblica video vlog quasi interamente dedicati alle performance del Milan, del quale il creator è un accanito tifoso. Molti video dedicati al Milan si possono trovare anche sul profilo Instagram di Brindisino, seguito da più di 77.000 iscritti. Il creator è decisamente influente anche su Twitch, dove vanta oltre 57.000 iscritti. Su questo social, Brindisino reagisce in diretta alle partite del Milan oppure gioca a FIFA.