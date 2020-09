Giuseppe Conte: “Riapertura stadi assolutamente non opportuna”

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato della possibile riapertura degli stadi, nel corso della festa de “Il Fatto Quotidiano”

ASSEMBRAMENTI – Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, sull’ipotesi riapertura degli stadi. «Per quanto mi riguarda, non è ancora una riflessione condivisa con il Governo, ma la presenza allo stadio, così come a manifestazioni, in cui l’assembramento è inevitabile perché ci si siede vicinissimi, stretti, come pure in fase di ingresso e di uscita, si crea questo assoluto assembramento, secondo me non è assolutamente opportuna».