Giuntoli: “Milik? Noi abbiamo carte in mano. Tanti...

Giuntoli: “Milik? Noi abbiamo carte in mano. Tanti cercano attaccanti”

Condividi questo articolo

Cristiano Giuntoli Napoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”. Lo ha fatto a pochi minuti dal posticipo contro il Milan. Si è parlato però anche di mercato e Milik.

ATTESA – Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile trattativa tra Inter e Napoli per Arkadiusz Milik. Possibile anche l’inserimento di Matias Vecino in uno scambio. Di questo ha parlato il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole: «Milik? Credo che il mercato di gennaio è povero, ma tanti club cercano attaccanti. Noi teniamo le carte in mano e teniamo duro».