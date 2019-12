Giuntoli (d.s. Napoli): “Politano? Nuovo modulo, valutiamo le opportunitÃ ”

Giuntoli (d.s. Napoli): “Politano? Nuovo modulo, valutiamo le opportunità”

Matteo Politano sta trovando poco spazio nell’Inter di Conte, che non lo ritiene un attaccante di ruolo. Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di un possibile scambio di prestiti tra la dirigenza nerazzurra e quella del Napoli per lui e Llorente (vedi articolo). Giuntoli, Direttore Sportivo della società azzurra, prima della partita in trasferta contro il Sassuolo ai microfoni di “Sky Sport” ha risposto a una domanda in merito

SCAMBIO DI PRESTITI – Matteo Politano potrebbe salutare l’Inter già a gennaio, per trasferirsi, in prestito, al Napoli. Cristiano Giuntoli ha parlato così: «In questo momento dobbiamo pensare ancora a stasera e poi da domani penseremo al mercato. Chiaro che un cambio di modulo ci porta a pensare in altra maniera. Vedremo il da farsi, sicuramente se dovessimo continuare così servirà un centrocampista in più e vedremo le opportunità che ci verranno in contro. Anche perché il mercato di gennaio è difficile e delicato».