A giugno incontro Inzaghi-Inter: il tecnico non vuole solo u23 – TS

Dopo la finale di Monaco contro il Psg, Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter si vedranno per progettare il futuro. L’allenatore farà le sue richieste.

LA SITUAZIONE – In questi giorni di fine campionato e di avvicinamento alla finalissima di Champions League del 31 maggio si è parlato tanto del futuro di Simone Inzaghi. Ed è certo che se ne riparlerà anche dopo. Soprattutto dopo la finale di Monaco, a prescindere dal risultato finale. L’interesse dei club della Premier League rimane vivo, così come è stata piuttosto concreta la proposta dell’Al-Hilal, che aveva messo sul piatto oltre 15 milioni di euro a stagione. Ma l’allenatore ha rifiutato. Vuole continuare con l’Europa e soprattutto con l’Inter. Ma per quanto riguarda il futuro se ne parlerà a fondo a giugno.

Inzaghi vuole garanzie sul mercato per competere ancora con l’Inter

GARANZIE – Come riferisce Tuttosport, i discorsi tra Inzaghi e la società non riguarderanno solo la parte prettamente economica, con il suo ingaggio che dovrebbe passare dagli attuali 6,5 milioni ai 7 milioni di euro. Ma Inzaghi vorrà garanzie anche sul piano tattico. In che senso? Subito dopo la finale del 2023, l’Inter cambiò ben 12 giocatori e anche quest’estate ci dovrebbe essere una rivoluzione. Ma Inzaghi, oltre alla linea verde promossa da Oaktree, vorrà anche giocatori di esperienza e carattere. Quindi non solo u23, serve un mercato forte per competere ancora ad alti livelli.

Fonte: Tuttosport – F.M